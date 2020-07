Boujmaa Guilloul, windsurfeur coincé au paradis

Arrivé à Hawaï à la fin du mois de janvier. Boujmaa Guilloul était supposé quitter le paradis du surf au début du mois de mars pour le Japon, puis le Chili dans le cadre des éliminatoires du Championnat du monde. La pandémie du coronavirus et la fermeture des frontières sont venues bousculer son agenda. Le champion de windsurf s’est retrouvé coincé à Hawaï, à écumer les jours en domptant la houle. Dans l’espoir de décrocher un titre lorsque le monde reviendra à la normale, Boujmaa Guilloul s’est entraîné chaque jour sans relâche.

Première escale : le déni

“Lorsque les voyages au Japon et au Chili ont été annulés, je me suis dit que quelque chose clochait. À Hawaï, les gens n’accordaient pas vraiment d’importance à l’épidémie. Mais plus les jours passaient, plus la psychose s’installait, jusqu’à ce que le confinement…