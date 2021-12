Des vols de rapatriement pour les Marocains coincés en France, en Espagne et en Turquie

L’Exécutif avait décidé de « boucler » l’espace aérien en raison a été décidée en raison de la propagation rapide du nouveau variant du virus de la Covid-19 – Omicron (B.1.1.529), notamment en Europe et en Afrique, et afin de préserver les acquis réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie et protéger la santé des citoyens indique le communiqué de l’instance. Mais cette décision a surpris plus d’un concitoyen sachant que certains Marocains se sont retrouvés sans ressources financières certains allant trouver un abri dans les jardins et les mosquées. Autre problème de taille, certains citoyens n’ont pas pu revenir à leurs activités professionnelle.

Des vols de rapatriement auront donc lieu le 7 décembre au départ de quatre pays: la France, l’Espagne, la Turquie et la Mauritanie indique TelQuel Arabi