Avec la 17e édition de Dar L’ftour, le système Coca-Cola poursuit son engagement citoyen auprès des communautés rurales

Pour réussir cette opération orientée vers le monde rural, le système Coca-Cola s’est appuyé sur la capacité de ses flottes afin d’accéder à des zones éloignées des centres urbains, dans des régions où les communautés sont le plus dans le besoin.

À travers cette action solidaire qui confirme son ancrage résolument local, le système Coca-Cola, composé de The Coca-Cola Export Corporation, et ses partenaires embouteilleurs North Africa Bottling Company, Atlas Bottling Company et Société des Boissons Gazeuses du Souss, a ainsi distribué 36.000 paniers alimentaires avec le concours de ses partenaires associatifs. Partie intégrante de sa stratégie de développement durable, Dar L’ftour a traduit l’engagement pérenne du système Coca-Cola envers les différentes communautés au Maroc.

Amel Benchikh El Houcine, directrice des affaires publiques et de la communication de Coca-Cola Afrique du Nord, a déclaré : “Dar L’ftour est une initiative du Système Coca-Cola au Maroc que nous menons en partenariat chaque année avec nos embouteilleurs. Avec leur soutien et le concours de plusieurs associations, nous nous sommes concentrés une nouvelle fois sur les zones rurales en mettant nos capacités au service des populations les plus démunies. La solidarité, surtout en cette période difficile, reste une valeur primordiale pour Coca-Cola.”

Cette année, Dar Lftour a connu quelques changements. Les rassemblements destinés à récupérer les paniers alimentaires ont été remplacés par des distributions en porte-à-porte. Elles ont été effectuées aux mois d’avril et mai, soulignant l’importante mobilisation humaine de cette édition.

Le système Coca-Cola au Maroc remercie toutes les associations qui se sont jointes à cette nouvelle édition de Dar L’ftour. Cette initiative vient s’ajouter au soutien apporté par le système Coca-Cola à l’élan national de solidarité destiné à aider les personnes les plus touchées.