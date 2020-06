L’OREAL MAROC LANCE UN PLAN DE SOLIDARITÉ POUR SOUTENIR LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

L’Oréal Maroc a ainsi mis en place les mesures suivantes :

– Solidarité envers les professionnels de la santé: à travers ses marques de dermo-cosmétiques La Roche Posay et Cérave, plusieurs dizaines de milliers de produits d’hydratation, de réparation et cicatrisation de la peau – suite au port prolongé des masques et des gants – ont été mis à disposition du corps médical en première ligne de la lutte contre la pandémie dans les hôpitaux publics de Casablanca. La filiale a aussi offert des kits d’hygiènes pour les patients.

– Solidarité envers les partenaires commerciaux et hôpitaux publics: L’Oréal procédera aussi à la distribution gratuite de plus de 50,000 unités de gels hydro alcooliques auprès du personnel des partenaires commerciaux, des clients de l’Oréal, ainsi qu’au personnel médical des hôpitaux publics du Maroc.

– Solidarité envers les associations partenaires : pour accompagner les familles impactées économiquement par la crise durant le mois de Ramadan, L’Oréal a mis à disposition des bons d’achats alimentaires au bénéfice de 300 familles via l’association Anais. Partenaire historique de L’Oréal, l’association Anais a pour vocation l’intégration des personnes en situation du handicap mental. L’Oréal accompagne ainsi l’association en formant et intégrant des personnes fragiles dans le milieu professionnel via ses partenaires.

– Solidarité envers les personnes fragiles : L’Oréal Maroc a fait aussi un don de produits d’hygiène à l’association Jood, qui agit pour aider les sans-abris en cette période et à qui l’association offre aussi un toit et des repas pendant toute la période de confinement.

Laila Benjelloun, Directrice Générale de L’Oréal au Maroc a commenté : « La solidarité est une valeur importante pour L’Oréal Maroc. Nous avons tenu à soutenir le personnel médical ainsi que les associations non-gouvernementales dans leurs efforts considérables pour la gestion de cette crise inédite, nous leur exprimons notre reconnaissance à travers ce geste. En tant qu’entreprise responsable et citoyenne, notre objectif est de contribuer à la mobilisation collective et aux différents mouvements de solidarité qui se sont mis en place dans notre pays. Tous les collaborateurs de L’Oréal Maroc se joignent à moi pour remercier et féliciter tout le personnel de santé et le travail de toutes les associations ».