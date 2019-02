El Othmani, porte-voix de Mohammed VI en Egypte: "Il incombe à l’Europe d’aider ses voisins arabes"

La ville de Charm El Cheikh, nichée entre le désert du Sinaï et la mer Rouge, accueille les 24 et 25 février une cinquantaine de chefs d’Etats et de dirigeants du monde arabe et d’Europe. Saâd-Eddine El Othmani était parmi les premiers à arriver sur place, samedi, pour représenter le Maroc lors des travaux du premier Sommet arabo-européen. Sa mission : exposer la vision qu’a le Maroc de la coopération entre les pays européens et arabes, notamment en matière de sécurité et de stabilité.

رئيس الحكومة الدكتور #سعدالدين_العثماني حين وصوله لشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية مساء يوم السبت 23 فبراير 2019 على رأس الوفد المغربي للمشاركة في القمة العربية الأوروبية الأولى. pic.twitter.com/vKyfujBleo — رئيس الحكومة -المغرب (@ChefGov_ma) February 23, 2019

Le chef du gouvernement a été chargé de lire un message qu’a adressé le roi Mohammed VI aux participants du sommet. Le souverain a appelé à « une réflexion responsable et profonde » autour de la coopération euro-arabe. Celle-ci requiert selon lui « une nécessaire évaluation objective et sereine de son bilan actuel, une reconsidération de ses axes, la définition de priorités stratégiques, présentes et futures et le perfectionnement de ses méthodes de travail ».

« Une affaire strictement arabe »

Pour le roi Mohammed VI, il est nécessaire d’« élaborer une conception intégrée et cohérente du projet d’avenir que nous voulons pour notre espace ». Une conception qui se focalisera sur « trois priorités principales ». À leur tête, la sécurité de la Nation arabe qui doit, selon le roi, rester une affaire strictement arabe. Il y a aussi la promotion du renouveau du monde arabe sur les plans économique, scientifique et technologique et la configuration des partenariats euro-arabes futurs de manière à créer un environnement intellectuel, culturel et médiatique propice à la coexistence et à la coopération entre les peuples des deux régions, rapporte la MAP.

« La sécurité et la stabilité du monde arabe sont menacées par des défis périlleux que génèrent parfois les politiques et les comportements de certains de ses pays à l’égard d’autres », a souligné le souverain, tout en insistant sur l’importance d’adhérer aux principes de bon voisinage, de respect de la souveraineté nationale des États et de leur intégrité territoriale et de s’abstenir de toute ingérence dans leurs affaires internes et, le cas échéant, y mettre un terme.

L’Europe en partenaire économique

Dans son message, le roi a par ailleurs estimé qu’il « incombe à l’Europe d’aider ses voisins arabes à atteindre l’essor économique, scientifique et technologique nécessaire pour réduire les disparités économiques et sociales qui séparent les deux partenaires ». Pour ce faire, le souverain estime qu’il faut promouvoir « des projets de développement concrets qui redéfinissent les filières de circulation des investissements et des personnes et d’instaurer des équilibres productifs qui répondent aux préoccupations sécuritaires, économiques et sociales communes ».

قال رئيس الحكومة، الدكتور #سعدالدين_العثماني، إن القمة العربية الأوروبية المنعقدة بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية هي الأولى من نوعها تضم تجمعين إقليميين مهمين ومتجاورين، وبينهما مصالح عديدةhttps://t.co/bSg5nIgKuI pic.twitter.com/MS9zdKsiUZ — رئيس الحكومة -المغرب (@ChefGov_ma) February 25, 2019

Le but est de bâtir une « relation affranchie de tout préjugé et non sujette aux contrecoups d’événements éphémères » entre le monde arabe et l’Europe. « Au Maroc, nous estimons que, désormais, une gestion commune des questions d’immigration et de lutte contre le terrorisme, sous leurs multiples aspects, peut être envisagée selon une approche intégrée et globale associant la notion de responsabilité partagée à l’impératif de développement commun », souligne encore le roi.

Pour finir, Mohammed VI a appelé les « groupements arabes régionaux », dont l’Union du Maghreb arabe (UMA), à jouer pleinement leur rôle pour le développement des relations avec le partenaire européen, en dépassant « les écueils politiques et les différends bilatéraux qui entravent le processus de décollage et de développement ».