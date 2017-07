Le journaliste Hamid El Mahdaoui entendu comme témoin dans une affaire liée au Hirak

Aucun détail sur cette séance d'interrogatoire n'a été donné à l'avocat du fondateur du site d'information Badil, arrêté le 20 juillet à Al Hoceima.

Le journaliste Hamid El Mahdaoui sera entendu ce vendredi 28 juillet par le juge d’instruction comme témoin dans une affaire liée au Hirak, nous apprend Al Habib Hajji, son avocat. "Nous n’avons pas de détails sur cette séance d’interrogatoire, car il est témoin et non pas accusé ou plaignant", explique Me Hajji. "Nous espérons pouvoir le voir au cours de cette journée pour avoir plus de détails sur cette affaire", poursuit-il.

Hamid Mahdaoui a été transféré le 27 juillet à Casablanca sur ordre du procureur du roi à la cour d’appel de Casablanca. Arrêté le 20 juillet à Al Hoceima, le journaliste a été condamné, cinq jours plus tard, à trois mois de prison ferme et 20.000 dirhams d’amende pour "avoir incité à une manifestation interdite ". Connu pour ses vidéos enflammées, Mahdaoui a entamé le 27 juillet une grève de la faim depuis sa cellule.

Lire aussi : Portrait: Hamid El Mahdaoui, le trublion de la presse marocaine