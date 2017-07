Le Maroc renforce sa coopération avec la Zambie grâce au football

Les fédérations zambiennes et marocaines de football ont signé un mémorandum d’entente prévoyant la mise à disposition des équipements de la FRMF au profit des équipes zambiennes.

Le Maroc poursuit son offensive diplomatique dans le sport. Le 9 juillet, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et la Football association of Zambia (FAZ) ont signé un mémorandum d'entente, rapporte le site d’information Zambia Daily Mail qui cite un communiqué de la FAZ.

Cet accord, qui couvre une période de deux ans, prévoit notamment la mise à disposition pour les équipes de football zambiennes d'équipements du centre technique de la FRMF, incluant "six terrains ultramodernes, des salles d’analyse vidéo, des installations médicales". Le mémorandum concerne également "les équipes de jeunes féminines et masculines", et prévoit la mise en place de programmes consacrés au coaching.

Ce n’est pas le premier partenariat du genre signé cette année par la FRMF avec des associations partenaires sur le continent. Au mois d’avril, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaâ, signait un partenariat avec son homologue rwandais en vue de financer le développement de plusieurs équipements sportifs dans le pays de Paul Kagame.

Les deux fédérations ont convenu d'un prêt, dont le montant n'est pas précisé et dont le remboursement a été échelonné sur "cinq ans" pour permettre le financement d'infrastructures footballistiques au Rwanda. À noter qu’au mois de mars, le président de la FRMF a été élu au sein du comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) en remplacement de l’Algérien Mohamed Raouraoua.

Les 18 et 19 juillet prochain, Rabat accueillera le symposium de la CAF. Un événement majeur durant lequel le nouveau président de la CAF, le Malgache Ahmad Ahmad, évoquera le développement du football africain.

La capitale accueillera par la suite, les 20 et 21 juillet prochains, la réunion du comité exécutif et l'assemblée générale extraordinaire de la CAF . Ces deux rencontres seront consacrées à la discussion et la validation des recommandations ressorties du symposium.