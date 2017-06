Hirak: un million de manifestants à la marche de Rabat, selon Al Adl

Ils auraient été un million de manifestants à la marche de Rabat en soutien du Hirak du Rif, selon Al Adl Wal Ihsane. Beaucoup plus que ce qu’avancent les autorités localités et des journalistes sur place.

La marche de Rabat, en solidarité avec le Hirak du Rif, aurait réuni «un million» de manifestants, à en croire une source d’Al Adl Wal Ihsane dans des déclarations à l’AFP et qui qualifié cette marche d’«historique».

L’agence de presse française affirme par contre, citant des «journalistes marocains indépendants» que cette marche a connu la participation de «plusieurs dizaines de milliers» de personnes.

Juste avant la fin de la marche de Rabat, une source des autorités locales de la capitale a déclaré à Telquel.ma que le nombre des manifestants de cette marche dominicale variait entre 12.000 et 15.000 personnes.

La marche de Rabat, la première du genre depuis le déclenchement du Hirak du Rif, il y a plus de sept mois, a été organisée à l’initiative de plusieurs mouvements politiques et ONGs. Elle a été marquée notamment par une forte présence d’Al Adl Wal Ihsane et a «ressuscité» en quelque sorte le Mouvement du 20 février dont les drapeaux ont été des plus visibles lors de cette manifestations.