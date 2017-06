Nizar Baraka lance une plateforme pour sonder les Istiqlaliens

Nizar Baraka vient de lancer une plateforme en ligne pour sonder les attentes des militants du parti de l'Istiqlal en prévision du prochain congrès national dont la date n'a pas encore été fixée.

"Pour un parti de l'Istiqlal plus efficient dans le Maroc d'aujourd'hui et de demain". C'est le titre qu'a choisi Nizar Baraka, candidat au poste de secrétaire général de l'Istiqlal, pour une plateforme lancée ce vendredi 9 juin pour sonder les attentes des militants et des sympathisants du parti à la balance.

Après des questions globales sur la ville et la structure dans laquelle milite chaque participant à ce sondage, des questions plus précises portent sur les grandes attentes des Istiqlaliens. Ils sont notamment appelés à s'exprimer sur les grands principes qui devraient guider l'action du parti, la prise de décisions aux niveaux central et régional, les qualités requises pour les dirigeants, ainsi que les grandes orientations idéologiques, mais aussi tout ce qui a trait à la religion, à la tradition et à la modernité.

"C'est une manière pour Nizar Baraka d'affiner sa vision et sa feuille de route pour l'Istiqlal si toutefois il est élu au poste de secrétaire général", affirme un proche du président du Conseil économique, environnemental et social (CESE) et ancien ministre des Finances.

Signalons que la date du prochain congrès n'a pas encore été fixée. Le Comité exécutif, lors de l'une de ses dernières réunions, avait proposé la date du 21 juillet. Date qui n'a pas encore été validée par la Commission préparatoire que préside Abdellah Bekkali.

Lors d'un congrès extraordinaire tenu fin avril, le clan Baraka a pu imposer un amendement à l'article 54 des statuts du parti. Un amendement qui rendait Nizar Baraka éligible au poste de secrétaire général sans qu'il ait siégé au sein du dernier Comité exécutif, ce qui est également le cas pour une soixantaine de figures de l'Istiqlal.