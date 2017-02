Aymane Taud remplace Ahmed Nakkouch à la tête de Nareva

Avec le départ en retraite d’Ahmed Nakkouch, Aymane Taud, directeur délégué de la SNI, prend la tête de la filiale Nareva.

Aymane Taud, directeur délégué exécutif de la SNI, prend la tête de la filiale du groupe Nareva. Il y remplace Ahmed Nakkouch. Le 13 février le conseil d’administration "a pris acte de la volonté du PDG de Nareva, Ahmed Nakkouch, de faire valoir ses droits à la retraite", révèle le 360.ma.

Diplômé de l’ESSEC, Aymane Taud (46 ans) est également titulaire d’un DESS en droit des affaires et fiscalité de l’Université Panthéon Sorbonne Paris I. Il a rejoint la SNI en novembre 2006 en tant que directeur en charge du développement et du suivi des participations.

Il démarre sa carrière dans l’audit au sein du cabinet parisien de BDO, puis intègre l’équipe de finance d’entreprise de la banque d’affaires CFG en 1997. Il participe à de nombreuses opérations de fusions-acquisitions et d’émissions sur les marchés de capitaux. En mars 2001, il est nommé directeur du département fusions-acquisitions de CFG. Six mois plus tard, il participe à la création de Financia, société de conseil en fusions-acquisitions. Financia est rachetée par BMCE Capital en 2005, et il devient directeur général de BMCE Capital Conseil, l’entité du groupe BMCE en charge des activités de conseil en fusions-acquisitions et en émissions sur les marchés de capitaux.

À la SNI, il est bien connu des journalistes économiques depuis 2010. Lors de la fusion SNI-ONA et leur retrait de la bourse, c’est lui qui assure la pédagogie de l’opération auprès des médias, en officiant discrètement comme quasi-porte-parole. À Nareva, il dirige désormais une des filiales les plus stratégiques du groupe royal.