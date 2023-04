Témara : la police interpelle un suspect de falsification et mise en circulation de billets

Une source sécuritaire précise que le suspect avait falsifié des billets de banque et acheté de cette somme un téléphone portable mis en vente sur une page d’un réseau social, avant que les recherches et investigations effectuées ne permettent de l’identifier et de procéder à son interpellation dans la zone de « Harhoura ».

L’interception et les perquisitions effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie d’un véhicule léger et d’une somme d’argent, qui serait le butin de cet acte criminel.

Le mis en cause a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire et de déterminer les différents actes criminels qui lui sont reprochés.

(Avec MAP)