DGSN : démantèlement d’un réseau de falsification de visas Schengen à Oujda

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé, sur Twitter, le démantèlement d’un réseau criminel à Oujda, spécialisé dans l’immigration clandestine et la falsification de documents utilisés dans la préparation des demandes de visas pour des pays de l’espace Schengen.

La DGSN a indiqué que l’opération avait été effectuée conjointement par la police judiciaire et par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

#مكافحة_الجريمة

وجدة.. عملية مشتركة بين الشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تسفر عن تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على تأشيرات ولوج فضاء « شينغن ». pic.twitter.com/pwWtnkGbJ6 — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) August 30, 2022

Selon Alyoum24, six personnes dont deux femmes ont été arrêtées et des faux cachets, des passeports et des pièces d’identité ont été saisis lors de cette opération.