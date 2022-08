Fès : arrestation de 6 personnes liées à un réseau spécialisé en escroquerie et en contrefaçon de devises

Selon les données préliminaires de la recherche, les membres de ce réseau criminel, actifs dans la ville de Sefrou, sont soupçonnés d’être impliqués dans la fraude sous prétexte de pouvoir rechercher des trésors et des artefacts, ainsi que dans la contrefaçon de devises étrangères, notamment le rouble biélorusse et le dollar américain, et leur échange au profit de réseaux organisés.

Les perquisitions effectuées dans cette affaire ont permis la saisie de 10.391 faux billets de rouble et de dollar américain, de papiers utilisés pour les imprimer, ainsi que de trois voitures et de bijoux métalliques utilisés dans le processus de fraude. Les perquisitions ont également permis aux forces de l’ordre de saisir de la drogue, ainsi que d’importantes sommes d’argent, en dirhams et en euro.

Les six suspects ont été placés en garde à vue, à la disposition des recherches, afin de révéler les circonstances de cette affaire. Les investigations sont toujours en cours dans le but d’arrêter les différents participants à ces contrefaçons et aux escroqueries qui y sont liées.