Sahara : Staffan de Mistura invite les parties concernées, dont le Maroc et l’Algérie, à des “consultations informelles”

Staffan de Mistura a invité, à New York, les représentants du Maroc, du Front Polisario, de l’Algérie et de la Mauritanie, ainsi que les membres du “Groupe des amis du Sahara occidental”, à savoir la France, la Russie, l’Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, à des consultations bilatérales informelles avec lui, avant son exposé semestriel au Conseil de sécurité de l’ONU qui aura lieu en avril, a annoncé le porte-parole du SG de l’ONU Stéphane Dujarric lors d’un point presse le 28 mars.

Dans ses lettres d’invitation aux réunions de cette semaine, Staffan de Mistura a déclaré qu’il “gardait l’espoir qu’une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, qui permettra l’autodétermination du peuple du Sahara occidental, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, soit réalisable”.

Staffan de Mistura a indiqué que le but des consultations bilatérales informelles serait de discuter des enseignements tirés du processus politique, d’approfondir l’examen des positions et de continuer à chercher des formules mutuellement acceptables pour faire avancer le processus politique.