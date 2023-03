L’Espagne enverra six chars Léopard en Ukraine dès avril

La ministre a comparu en session plénière du Congrès pour rendre compte de ces envois, une décision que le gouvernement a prise sans en avoir discuté auparavant à la Chambre, comme l’ont dénoncé deux des groupes qui ont demandé des explications, ERC et EH Bildu.

Ces six chars Léopards font partie des dix dont l’Espagne a annoncé en février qu’elle ferait don à l’Ukraine, des modèles 2A4 parmi les cinquante qui sont hors d’usage depuis une décennie, stockés dans des installations de l’armée à Casetas (Saragosse).

“Même si certains insistent pour diffuser un certain message, nous ne créons pas une escalade du conflit avec cette expédition, nous fournissons au peuple ukrainien des outils pour se défendre”, a précisé Margarita Robles, ajoutant qu’“il est difficile de concevoir que cet envoi puisse alimenter l’escalade”, comme le pensent ceux qui ont demandé sa comparution.

Soutien total à l’Ukraine

Pour cette raison, la diplomate a fait savoir qu’“aujourd’hui plus que jamais, il est nécessaire de souligner le soutien inconditionnel et indéfectible de l’Espagne à l’Ukraine, aussi longtemps qu’il le faudra, pour que l’Ukraine puisse plus que jamais exercer son droit légitime à la défense”.

Après avoir rappelé que les voies diplomatiques n’avaient pas pu résoudre le conflit parce que le président Vladimir Poutine “n’est pas sur la voie du dialogue”, elle a précisé que le gouvernement espagnol n’avait jamais envisagé pour autant d’envoyer des soldats sur le territoire ukrainien. “Aucun soldat espagnol ne va se battre là-bas”, a-t-elle poursuivi.

Face aux critiques concernant le flou autour de ces expéditions, la ministre de la Défense a assuré que le Premier ministre Pedro Sánchez et elle-même avaient donné des explications à plusieurs reprises sur l’évolution du conflit et les mesures adoptées par tous les partenaires de l’UE et de l’OTAN.

La diplomate a par ailleurs déroulé la liste de ce qui avait été envoyé jusqu’à présent, indiquant que dans le cadre du droit de l’Ukraine à la légitime défense, l’Espagne avait accepté de “renforcer les capacités militaires à un moment où la guerre s’intensifie et a une cruauté particulière”.

“Nous continuerons à fournir de l’aide au mieux de nos capacités, et nous le ferons de manière responsable, prudente, et en coordination avec nos alliés”, a-t-elle précisé.