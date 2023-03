Valladolid : une Marocaine victime d’agressions sexuelles et de travail forcé libérée par la police espagnole

La police nationale espagnole a libéré une femme victime d’agressions sexuelles répétées et forcée de travailler dans une ferme bovine par un homme. Celui-ci a été arrêté pour détention illégale, agression sexuelle et crime contre les droits des travailleurs, ont indiqué ce lundi 27 mars des sources policières à l’agence de presse espagnole EFE.

La victime, d’origine marocaine, était enfermée depuis un mois dans une maison de Valladolid par cet homme qui l’avait enlevée et transférée dans son élevage pour la forcer à travailler “dans des conditions inhumaines et irrégulières”, précise la même source. Le reste du temps, il la gardait confinée chez lui et l’utilisait comme esclave sexuelle.

C’est un membre de la famille de la victime qui, du Maroc, a signalé l’individu à la Police nationale, laquelle a notifié le cas au Service d’attention aux victimes de la traite des êtres humains. Son agresseur a été pris en flagrant délit. La victime a été transférée immédiatement pour recevoir une assistance médicale.

“Les agents ont réagi avec une telle hâte que la victime a été libérée et assistée quelques heures après avoir reçu l’information”, précise le communiqué.

(avec EFE)