Traite des êtres humains : du travail forcé à l'esclavage, la nécessité de lever le voile sur un fléau

Pour palier le manque de données autour du fléau de la traite des êtres humains, la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains a collecté ces dernières années des informations auprès des associations et des autorités qui accompagnent les victimes de traite afin d’esquisser leurs profils. Ce travail a débouché sur un rapport qui n’a pas encore été dévoilé. Pour TelQuel, le président de cette commission, Hicham Mellati, qui est également directeur des Affaires pénales et des grâces au ministère de la Justice, en décortique les principales conclusions. En exclusivité.

Exploités loin des regards

Il faut attendre août 2016 pour que les pouvoirs publics se penchent sur la traite des personnes au Maroc et adoptent la loi 27-14 comme arme réglementaire pour y faire face et incriminer les exploiteurs. Deux ans plus tard, un décret annonce enfin la création…