Travailleuses domestiques, le scandale de l'esclavage moderne

Femmes de ménage, nounous disponibles. Africaines : 2000 dirhams. Marocaines : 3000 dirhams. Philippines : 5000 dirhams. Négociable”. Telle est l’annonce douteuse relayée sur des groupes Facebook d’expatriés par des “agences” ou des particuliers sous pseudos. Une différence de traitement selon la nationalité, la couleur de peau, et des salaires qui interrogent, d’autant qu’ils sont “négociables”.

“Vous comprenez, pour les Philippines c’est plus cher, on peut négocier à 3500 dirhams, mais les Africaines sont fiables et pas chères”