Carburant, blé, dattes, viandes... Le point sur les stocks à la veille de ramadan

V oici les principaux points de cette présentation :

• Les marchés nationaux sont approvisionnés en quantités abondantes de produits de grande consommation.

• L’offre en produits agricoles (fruits et légumes) est suffisante et répond aux besoins nationaux.

• Le stock de blé couvre entre deux et trois mois, celui de sucre plus de quatre mois et celui d’huiles et de beurre plus de deux mois.

• L’offre en produits les plus consommés durant le mois de ramadan, en particulier les dattes et le lait, est disponible en quantités qui dépassent la demande.

• Le stock disponible d’essence couvre 53 jours des besoins nationaux, celui du gasoil 29 jours, alors que celui du gaz butane couvre 26 jours.

• En ce qui concerne les viandes, notamment la viande rouge, l’offre est suffisante et couvre les besoins nationaux. En effet, du 20 octobre 2022 au 14 mars 2023, quelque 13.642 têtes de bovins ont été importées.

• La production nationale de poissons a connu une hausse notable au cours du mois de février dernier, ce qui permettra de répondre aux besoins des citoyens.

(avec MAP)