Taza : Signature de deux conventions de partenariat pour la construction de centres sociaux

Les deux conventions ont été signées en présence de la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatef Hayar, et du gouverneur de la province, Mustafa Al Maaza. Elles portent sur un programme de construction, d’extension et d’équipement de Dar Attalib et Dar Attaliba (23,81 de dirhams) ainsi que la reconstruction et l’équipement du Centre Al Amal pour les personnes à besoins spécifiques (6,63 millions de dirhams), dans le cadre du programme d’appui aux personnes en situation de précarité.

La première convention, signée entre le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, la province de Taza et l’Agence pour la promotion et le développement des préfectures et provinces du Nord, concerne l’aménagement de Dar Attalib et Dar Attaliba Amsila, et le complexe de protection sociale de la ville de Taza, et la réalisation des études et travaux liés à l’extension et la construction de Dar Attalib et Dar Attaliba dans les communes de Taynaste, Tahla, Beni Afersen et S’miâa.

Cette convention vise à améliorer les conditions de vie des étudiants, à réduire le taux de décrochage scolaire et à développer la qualité du système éducatif.

Concernant la deuxième convention, signée entre le ministère de la Solidarité, l’Initiative nationale pour le développement humain, l’Agence pour la promotion et le développement des préfectures et provinces du Nord et l’Association des parents et tuteurs des personnes à besoins spécifiques à Taza, elle vise à améliorer les conditions de prise en charge des personnes à besoins spécifiques et à développer les connaissances, les capacités professionnelles et de vie de cette catégorie ainsi qu’à leur fournir des services éducatifs, médicaux et paramédicaux.

Dans une déclaration à la MAP, Aawatef Hayar a souligné l’importance des deux conventions, qui s’inscrivent dans le cadre du renforcement des piliers de l’État social, et visant à ouvrir des centres sociaux, lutter contre le mariage des mineurs et le décrochage scolaire, en construisant et équipant des centres au profit d’environ 670 bénéficiaires au niveau de la province de Taza.

D’autre part, le ministre a procédé à la mise en service de quatre institutions de protection sociale dans le cadre de l’INDH, notamment le programme d’impulsion du capital humain des générations montantes relatif à la scolarisation et la lutte contre décrochage scolaire.

Le chef de la division de l’action sociale à la province de Taza, Azedine Loukili, a indiqué qu’il s’agit de Dar Attalib au complexe de protection sociale Al Gaada et de trois autres Dar Attalib, ajoutant que ces institutions ont été réalisées dans le cadre de la troisième phase de l’INDH, pour un coût total de 14 millions de dirhams, financé par le Fonds de l’INDH et la contribution de la délégation province de l’Entraide nationale à Taza pour l’équipement du centre.