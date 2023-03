Des Marocaines aux parcours exceptionnels mises à l’honneur à Francfort

Cette cérémonie a rendu hommage à plus d’une dizaine de femmes représentant divers domaines, à savoir la culture, la politique, l’économie, les sciences, les sports et les arts, en plus de femmes s’activant dans le domaine associatif en Allemagne, indique un communiqué du consulat.

La consule générale du royaume à Francfort, Bouthaina El Kerdoudi El Koulali, a salué, à cette occasion, la remarquable réussite professionnelle des femmes marocaines en Allemagne malgré les nombreux défis auxquels elles ont été confrontées notamment en lien avec les différences de culture et la difficulté de la langue, relevant que ces femmes ont pu intégrer plusieurs domaines qui étaient considérés l’apanage des hommes.

La diplomate a également indiqué que cette cérémonie visait à braquer les projecteurs sur les réussites des femmes mises à l’honneur et leurs parcours professionnels afin de donner l’exemple aux générations montantes.

Elle a, en outre, passé en revue les réalisations et les acquis du Maroc en matière d’autonomisation des femmes dans les domaines politique, économique, social, diplomatique et religieux, sous le leadership du roi Mohammed VI.

Lors de cette rencontre, organisée conformément à l’intérêt que le Souverain accorde à la question des femmes à l’intérieur comme à l’extérieur du royaume, des femmes ont apporté leur témoignage sur leur riche parcours dans le pays de résidence.

D’autre part, des invités allemands ont exprimé leur admiration pour le niveau distingué atteint par la femme marocaine au Maroc et à l’étranger, note le communiqué.

