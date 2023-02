Cinéma : le talent des techniciens marocains mis à l’honneur à la Berlinale

Cette œuvre cinématographique du réalisateur allemand Robert Schwentke, a été tournée entièrement au Maroc, plus précisément à Ouarzazate et région en 2021, avec une équipe constituée majoritairement de Marocains, a déclaré à la MAP Karim Debbagh, notant que les techniciens et les artistes marocains ont prouvé encore une fois leur talent et professionnalisme.

Ce film, qui est une coproduction germano-marocaine, a bénéficié du soutien du fonds d’aide à la production étrangère (Cash Rebate) du Centre cinématographique marocain (CCM).

“Le producteur Frieder Schlaich et le réalisateur Robert Schwentke avaient l’idée de faire ce film depuis longtemps. Un travail considérable a été mené afin de trouver le financement nécessaire. La préparation du film avait débuté en août 2021”, a indiqué le producteur marocain, mettant en exergue le travail colossal au niveau de la préparation des décors, des costumes et des accessoires.

Le casting du film, qui est une comédie noire sur les derniers jours de l’ancien philosophe Lucius Annaeus Seneca compte le légendaire John Malkovich dans le rôle de Seneca, Tom Xander dans le rôle de Nero, Geraldine Chaplin — la petite fille de Charlie Chaplin — ainsi que d’autres acteurs comme Louis Hofmann, Lilith Stangenberg, Samuel Finzi, Mary-Louise Parker, Andrew Koji ou Julian Sands.

Lors de sa projection à la Berlinale 2023, qui s’est déroulée en présence de l’ambassadrice du roi en Allemagne, Zohour Alaoui, le film a été “très bien accueilli par le public”, a relevé Karim Debbagh, avant d’informer que la sortie du film en Europe et aux États-Unis est prévue en mars. En revanche, la date de la sortie du film au Maroc “n’est pas encore fixée. Nous l’estimons au mois de septembre prochain”.

Le rideau de la 73e édition du Festival international du film de Berlin est tombé samedi. Sur l’Adamant, documentaire du Français Nicolas Philibert sur une péniche parisienne accueillant des personnes atteintes de troubles psychiques, a remporté l’Ours d’Or le 25 février.

(avec MAP)