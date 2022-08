“Le Bleu du Caftan” de Maryam Touzani remporte deux prix au Festival du film francophone d’Angoulême

Nouvelle source de fierté pour le cinéma marocain. Le long métrage de Maryam Touzani a remporté le Prix de la mise en scène et le Prix du meilleur acteur pour Saleh Bakri au Festival du film francophone d’Angoulême, en France, annonce la production du film ce 29 août dans un communiqué.

Ce n’est pas le premier prix pour Maryam Touzani lors de ce festival, la réalisatrice a déjà remporté le Valois des étudiants avec son premier film Adam en 2019.

“Une fierté supplémentaire” pour le cinéma marocain

Produit par le producteur Nabil Ayouch et coproduit par Amine Benjelloun, Le Bleu du Caftan met en scène Halim et Mina, un couple qui tient une boutique de caftans dans la médina de Salé, accompagné de Youssef, un jeune apprenti de l’art des caftans et qui partage la même passion du couple pour cette tradition.

“Je suis particulièrement émue de recevoir ces prix et félicite Saleh Bakri également pour son Valois. Le Bleu du Caftan parle d’amour et de tradition, et je reçois beaucoup d’amour avec ce film”, se félicite Maryam Touzani dans le communiqué.

“Je crois que c’est avant tout un film qui parle d’amour, dans le sens le plus large du terme, et de toutes les choses qu’on est prêt à faire au nom de l’amour. Le Bleu du Caftan parle aussi des traditions, de la complexité de la transmission d’un savoir, et rend hommage à ces artisans que l’on oublie souvent de considérer comme des artistes”, détaillait-elle à TelQuel en mai dernier.

Pour sa part, le producteur Nabil Ayouch, qui avait remporté le Valois d’Or d’Angoulême pour son film Much Loved en 2015, s’est dit “très heureux, car ces prix récompensent le superbe travail de mise en scène de Maryam et sa très belle direction d’acteurs. Ces deux prix viennent s’ajouter au prix FIPRISCI de la critique internationale au Festival de Cannes, et apportent une fierté supplémentaire au cinéma marocain”, a-t-il déclaré.