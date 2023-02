Près de 18 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire en Ukraine, selon l’ONU

Aujourd’hui, ces personnes sont toujours confrontées à des besoins qui mettent leur vie en danger”, a relevé le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) dans un communiqué, notant que ce conflit a provoqué une grave crise de déplacement sans précédent dans l’histoire récente.

Près de huit millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur de l’Ukraine, dans les premiers mois du conflit qui marque sa première année a précisé la même source, ajoutant que le même nombre de personnes ont traversé les frontières, laissant derrière elles leur famille, leur maison, et leur emploi.

“Depuis lors, la crise du déplacement s’est poursuivie. Près de 5,5 millions de personnes sont retournées dans leur lieu d’origine, et des millions d’autres continuent de fuir l’est du pays”, a-t-elle déploré.

La semaine dernière, les Nations unies avaient demandé 5,6 milliards de dollars pour couvrir les besoins humanitaires de 11,1 millions de personnes en Ukraine, au titre de l’année en cours.

Ces fonds serviront aussi à venir en aide à quelque 4,2 millions de réfugiés et leurs communautés d’accueil dans les pays européens, alors que l’essentiel du plan d’intervention humanitaire pour l’Ukraine (3,9 milliards de dollars) est destiné à OCHA, qui vise à aider plus de 11 millions de personnes en acheminant des fonds via plus de 650 organisations partenaires.

L’agence de l’ONU pour les réfugiés (HCR), quant à elle, recherche 1,7 milliard de dollars pour aider quelque 4,2 millions de réfugiés qui ont fui vers 10 pays d’accueil en Europe orientale et centrale.

La majeure partie de l’aide sera destinée à la Pologne, principal pays d’accueil en Europe de l’Est, et à la Moldavie par où transitent de nombreux réfugiés. En janvier, environ 4,9 millions d’Ukrainiens s’étaient enregistrés au titre du régime de protection temporaire de l’Union européenne ou de régimes comparables, selon l’ONU.

