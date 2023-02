Ouverture du “Jamaâ el-Fna, musée du patrimoine immatériel”, sur la place éponyme de Marrakech

Premier site inscrit sur la liste du patrimoine oral et immatériel de l’humanité à l’UNESCO en 2008, la place Jamaâ el-Fna abrite un nouveau musée. Baptisé “Jamaâ el-Fna, musée du patrimoine immatériel”, il est le fruit d’une volonté de valorisation de la place et de ses acteurs, et propose pour ce faire différentes sections spécifiques.

Le bâtiment culturel se veut en effet vecteur de transmission de ce patrimoine historique commun, et ce de manière illustrative : il propose ainsi une section numismatique en hommage à Bank Al Maghrib dont la musée constitue l’ancien siège.

L’exposition promeut également l’histoire de Marrakech et de la place dans un espace consacré aux arts (peinture, théâtre, cinéma et photographie), et dévoile les secrets des savoir-faire ancestraux des métiers de la halqa et des hlaiqis.

Pour permettre une réelle immersion dans ce cœur battant de Marrakech, le public pourra également y admirer des tableaux imaginés par des peintres à la renommée nationale, ayant mis en avant le patrimoine de Marrakech à travers leur art. L’exposition de deux chefs-d’œuvre de Jacques Majorelle en est un exemple.

Ainsi, le musée du patrimoine immatériel permet d’enrichir l’offre muséale de la ville, tout en contribuant à promouvoir et à transmettre l’héritage culturel, historique et patrimonial qui la constitue.

Le projet est le fruit d’un partenariat entre la wilaya de la région de Marrakech-Safi, la commune de Marrakech, le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Bank Al Maghrib, monsieur Hamid Triki et la Fondation nationale des musées. Il est soutenu principalement par l’ISESCO, Moulay Hafid Elalamy et la Fondation Noufissa Pharma 5.