Rabat : le musée de la parure, un nouvel écrin aux Oudayas

Attendue de longue date par les Rbatis, la réouverture du musée des Oudayas et du jardin andalou attenant a enfin eu lieu le 8 janvier, accueillant près de 3000 visiteurs dès la première journée. Inauguré la veille par la princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine de Rabat, ce nouvel espace muséal situé sur le flanc ouest de la kasbah, dédié à la parure, renferme une importante collection de bijoux, caftans et costumes d’apparat féminins et masculins de la préhistoire à nos jours, mais aussi des outils ayant servi à fabriquer ces objets ornementaux.

Collection royale

Situé dans l’ancien palais du sultan Moulay Ismail, construit à la fin du 17e siècle (voir encadré), demeure traditionnelle de type riad aux colonnades en pierre et murs couverts de zelliges, le musée a été…