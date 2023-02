Marché du travail : légère baisse du taux de sous-emploi en 2022

Le volume des actifs occupés en situation de sous-emploi a atteint 972.000 personnes, 520.000 personnes dans les villes et 452.000 à la campagne”, indique le HCP, précisant que “le taux de sous-emploi est passé de 9,3 % à 9 % au niveau national, de 8,8 % à 8,1 % en milieu urbain et de 10 % à 10,4 % en milieu rural”. Les catégories ayant connu les baisses les plus importantes du taux de sous-emploi sont les personnes âgées de 35 à 44 ans (-0,7 point), les hommes (-0,5 point) et les citadins (-0,7 point).

Selon la profession, le taux de sous-emploi des commerçants et des intermédiaires commerciaux a connu la baisse la plus importante de 6,6 % en 2021 à 5 % en 2022 (-1,6 point), suivi des employés (-1 point) et des manœuvres non agricoles, des manutentionnaires et travailleurs des petits métiers (-0,9 point), d’après la même source.

Les secteurs ayant connu une forte baisse du sous-emploi sont les BTP avec -1,4 point à 16,4 %, les services (-0,9 point à 7,2 %) et l’industrie, y compris l’artisanat (-0,3 point à 6,2 %). Selon le type de sous-emploi, la part du sous-emploi lié à la durée de travail a connu, entre 2021 et 2022, une baisse de 0,9 point à 44,9 %. À l’inverse, le sous-emploi lié à l’insuffisance du revenu ou à l’inadéquation entre la formation et l’emploi exercé a augmenté au cours de la même période, de 54,2 % à 55,1 %.

Dans ce contexte, la population active occupée en situation de sous-emploi lié à la durée de travail a atteint, en 2022, 437.000 personnes au niveau national contre 459.000 une année auparavant. Le taux correspondant est passé de 4,3 % à 4,1 % au niveau national, de 4,9 % à 5,1 % à la campagne et de 3,8 % à 3,3 % dans les villes.

Quant à la population active occupée en situation de sous-emploi lié à l’insuffisance du revenu ou à l’inadéquation entre la formation et l’emploi exercé, elle est passée, au niveau national, de 543.000 personnes en 2021 à 535.000 en 2022. Le taux correspondant s’est ainsi stagné à 5 % au niveau national, et est passé de 5 % à 4,8 % en milieu urbain et de 5,1 % à 5,2 % en milieu rural.

(avec MAP)