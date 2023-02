Marché du travail : près des trois quarts des inactifs étaient des femmes en 2022

Près de trois quarts des inactifs (73,1 %) sont des femmes, 68,8 % résident en milieu urbain, plus de la moitié (51,1 %) n’ont aucun diplôme et 44,9 % sont âgés de 15 à 34 ans”, indique le HCP dans sa récente note d’information relative aux principales caractéristiques de la population active occupée en 2022.

Selon le HCP, avec un effectif de 11,2 millions de personnes, les femmes en dehors du marché de travail représentent 80,2 % de la population féminine en âge de travailler (81,7 % en milieu urbain et 77,2 % en milieu rural), souligne la même source.

Parmi les 5,9 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans, 15,4 % exercent un emploi (905.000 personnes), 7,4 % sont à la recherche d’un emploi (439.000) alors que 77,2 % sont en dehors du marché du travail (4,6 millions). Les trois quarts des jeunes en dehors du marché du travail (77 %) sont des élèves ou étudiants, et 19,6 % sont des femmes au foyer.

La note fait aussi savoir que plus d’un jeune sur quatre âgé de 15 à 24 ans (25,2 %, ou 1,5 million) au niveau national ne travaille pas, n’est pas à l’école et ne suit aucune formation (NEET). Près de 72,8 % d’entre eux sont des femmes, 40,6 % sont mariés et 68,2 % ont un diplôme.

En plus de leur faible participation à la vie active, reflétée par un taux d’activité de 22,8 % en 2022, les jeunes souffrent de la persistance d’un niveau élevé du chômage, indique le HCP. Le taux de chômage s’élève à 32,7 % parmi les jeunes de 15 à 24 ans, contre 13,2 % pour les personnes âgées de 25 à 44 ans et 3,3 % pour les personnes âgées de 45 ans ou plus. Ce taux culmine à 61,4 % parmi les jeunes diplômés de niveau supérieur, selon la même source.

(avec MAP)