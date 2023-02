Informer sur les violences contre les femmes au Maroc : l’ONG MRA publie un guide pour les médias

Publié en collaboration avec des ONG marocaines venant de diverses régions du royaume, ce guide “promeut un contenu axé sur l’égalité des sexes et orienté données, qui intègre les droits humains dans les reportages”, indique MRA dans un communiqué avant de souligner qu’il “contient des informations sur la dynamique des violences faites aux femmes, la terminologie, les mythes et les stéréotypes, les questions éthiques, les conseils pour mener des entretiens, les informations juridiques, et encore plus”.

En plus des quatre ONG partenaires avec lesquelles le guide a été élaboré, à savoir l’Association Amal pour la femme et le développement (El Hajeb), la Fondation Anaouat pour les droits et le développement (Chichaoua), Tafiil Al Moubadarat (Taza), et l’Association Mhashass pour le développement humain (Larache), MRA s’est également entretenu avec des femmes victimes/survivantes de violence pour connaître leurs points de vue et leurs expériences avec les médias, et a organisé des tables rondes réunissant journalistes, rédacteurs en chef, responsables médiatiques, organisations de femmes et défenseurs des droits humains à travers le Maroc.