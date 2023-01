Alona Fisher-Kamm, du bureau de liaison d’Israël : en matière de coexistence, le Maroc peut servir de modèle “au monde entier”

Il est important de montrer les relations tellement uniques entre juifs et musulmans tout au long de l’histoire, où ils ont vécu ensemble au Maroc”, a déclaré Alona Fisher-Kamm à M24, la chaîne télévisée d’information en continu de la MAP, ajoutant qu’à cet égard “le Maroc peut servir de modèle au monde entier”.

La diplomate israélienne, qui s’exprimait lors d’un événement organisé à l’occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’holocauste, a affirmé que le Maroc pouvait “jouer un rôle très important et essentiel dans le dialogue interreligieux”, étant donné son importance en tant que “modèle pour nous tous depuis des années. C’est un modèle que d’autres pays peuvent suivre”, a-t-elle ajouté, se disant “très impressionnée de tout ce qui a été fait ici”. “Je découvre tous les jours de nouvelles choses concernant le dialogue et l’héritage, et c’est très impressionnant.”

L’ambassadrice a par ailleurs indiqué “le rôle du roi Mohammed V pour protéger les juifs, leurs biens et leur bien-être”, relevant également les actions du roi Mohammed VI dans ce sens.

Rappelons que la journée de commémoration des victimes de l’holocauste a été co-organisée, au sein de la Synagogue Beth El, par le Conseil des communautés israélites du Maroc, l’Association Mimouna, et le Centre d’information des Nations unies en présence de plusieurs personnalités marocaines et étrangères.

(avec MAP)