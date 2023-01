Maroc-Espagne : douze ministres espagnols participeront à la réunion de haut niveau à Rabat

Selon des sources diplomatiques que cite l’agence espagnole EFE, le président du gouvernement, Pedro Sánchez, sera accompagné d’une importante délégation de ministres, dont les ministres des Affaires étrangères, José Manuel Albares, de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, et de la Justice, Pilar Llop.

Ils seront rejoints par la ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Urbanisme, Raquel Sánchez, la ministre de l’Éducation Pilar Alegría, la ministre de l’Industrie, Reyes Maroto, le ministre de l’Agriculture Lluis Planas, le ministre de la Culture Miquel Iceta, la ministre des Sciences, Diana Morant et le ministre de l’Inclusion, de la sécurité sociale et de la migration, José Luis Escrivá. Ainsi, aucun ministre du parti d’extrême-gauche, Podemos, ne sera à Rabat.

Au cours du sommet, les ministres devraient rencontrer leurs homologues marocains et signer une vingtaine d’accords dans différents domaines.

La Réunion entre Rabat et Madrid débutera par un forum d’affaires dans la capitale l’après-midi du 1er en présence de Aziz Akhannouch et de son homologue espagnol Pedro Sanchez, ainsi que des présidents des associations patronales des deux pays.

La coopération entre entreprises espagnoles et marocaines et la transition énergétique devraient être au centre de cette réunion, à laquelle participeront des ministres et des hommes d’affaires des deux pays.

La reprise des réunions de haut niveau, dont la dernière édition a eu lieu en 2015, n’a été possible qu’après la normalisation des relations entre Rabat et Madrid, résultant de l’expression par Pedro Sánchez du soutien de l’Espagne au plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007 pour le Sahara.