Outsourcing : Coriolis Service repasse sous le giron d’Intelcia

Dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer la présence d’Intelcia en France et au niveau des marchés francophones, le groupe a annoncé, dans un communiqué rendu public ce mardi 24 janvier, le rachat du spécialiste de la relation client fondé en 1999, Coriolis Service qui gère aujourd’hui 15 millions de consommateurs pour le compte de différentes marques et compte 4 sites, dont 3 en France et 1 site offshore en Tunisie.

“Grâce à cette opération, Coriolis Service rejoint ainsi un des leaders mondiaux de l’outsourcing”, indique le communiqué du groupe présent en France depuis 2011 avec 7 sites et 2500 collaborateurs.

Selon la même source, “cette intégration porte à 10 le nombre de sites à 10 dans en France répartis entre Dreux, Charleville-Mézières, Marseille, Lyon, Orléans, Champs-sur-Marne, Amiens, Laval, Angers et Neuilly-sur-Seine, le tout pour un total de 4.000 collaborateurs”. Un effectif qui sera appelé à augmenter dans les prochains mois. 1.100 recrutements en CDI sont prévus pour le premier semestre 2023 sur l’ensemble des sites Intelcia en France.

À travers le communiqué du groupe, Youssef El Aoufir, Directeur général adjoint du groupe et PDG des marchés français d’Intelcia, affirme qu’“une telle opération permet à Intelcia de devenir le 3e opérateur en France, en termes de chiffre d’affaires avec près de 400 millions d’euros en 2021. En termes de nombre de positions, Intelcia devient numéro 2 du secteur avec environ 17000 positions qui desservent les clients français, dont 3500 en France.”

Au-delà des chiffres, Intelcia devrait également “bénéficier de l’expertise que Coriolis Service a pu développer sur le marché français au cours des 30 dernières années”, indique El Aoufir, qui fait également savoir que “cette intégration permettra de renforcer le dispositif opérationnel du groupe Intelcia pour mieux servir ses clients dans les différents secteurs et géographies”. Une intégration synonyme de rapprochement vers la concrétisation de la Vision 2025 du groupe, dont l’ambition est de devenir un acteur global de l’outsourcing avec un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros.