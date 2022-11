Outsourcing : Intelcia étend sa présence africaine en Côte d’Ivoire

Après le Cameroun et le Sénégal, Intelcia vient d’étendre la surface de sa succursale à Abidjan, en Côte d’Ivoire. C’est désormais le plus grand site du groupe en Afrique subsaharienne. Présent dans sept pays africains, le groupe marocain spécialisé dans la relation client poursuit son ambition d’intégrer le carré d’as des grands outsourceurs mondiaux et de s’étendre un peu plus au sud du Sahara.