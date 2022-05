Le choix des opérateurs dans l'offshoring : grandir ou mourir

Le Maroc est l’une des trois destinations les plus attractives du secteur de la relation client en Afrique, a affirmé, le 9 mai au parlement, Ghita Mezzour, ministre de la Transition numérique. Quelques jours plus tôt, c’était son homonyme au gouvernement, Ryad Mezzour, qui faisait la promotion du secteur à l’occasion de la signature à Tanger d’un mémorandum d’entente avec quatre opérateurs internationaux pour la création de 5050 emplois grâce à un investissement de 65 millions de dirhams. “Avec ces nouveaux investissements, le secteur confirme son attractivité, qu’il doit à la qualité de son offre adaptée aux besoins des entreprises et à la montée en gamme des technologies de pointe, faisant du royaume l’une des meilleures destinations technologiques et techniques”, a déclaré le ministre de l’Industrie et du commerce à cette occasion. Plus de 20 ans après son lancement comme métier mondial du Maroc, le…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner