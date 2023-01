Extradé du Maroc, Sébastien Raoult sera présenté à une juge américaine

Le jeune homme de 21 ans a été inculpé en juin par la justice américaine avec deux autres ressortissants français, Gabriel Bildstein, 23 ans et Abdel-Hakim El-Ahmadi, 22 ans, précise le procureur Nick Brown dans un communiqué.

Les trois hommes sont accusés d’avoir formé le groupe de hackers “ShinyHunters” et d’avoir, à partir de 2020, dérobé des données confidentielles à 60 entreprises, dont certaines situées dans la région de Seattle, pour les revendre sur le darkweb.

L’acte d’accusation, rendu public jeudi, détaille avec précision le modus operandi de ce groupe de pirates informatiques. D’après ce document, les “ShinyHunters” avaient créé des sites internet ressemblant aux pages d’authentification d’entités réelles.

Avec des emails de hameçonnage, ils attiraient les employés de ces organisations vers ces pages et récupéraient leurs identifiants. Une fois dans les systèmes informatiques de leurs victimes, ils copiaient les fichiers clients et les informations financières, qu’ils mettaient ensuite en vente sur des plateformes comme “Raidforums et EmpireMarket, connues pour abriter des cybercriminels et des activités illégales”.

Parfois, ils faisaient chanter leurs victimes, exigeant une rançon en cryptomonnaies pour ne pas mettre leurs données sur le marché. Afin d’accroître leur notoriété et leurs profits, ils ont communiqué avec des médias et posté, à une occasion, un message revendicatif sur le site d’une de leur victime.

Selon différents experts, ils auraient pris pour cible le compte de Microsoft sur la plateforme de partage de code informatique Github, le site d’e-commerce indonésien Tokopedia, la marque de vêtement américaine Bonobos ou encore l’opérateur téléphonique américain AT&T.

Les autorités américaines assurent que les trois Français se cachaient derrière ce groupe, et disent les avoir identifiés sur la base d’adresses IP, de comptes reliés et de discussions sur des forums. Ils font face à neuf chefs d’inculpation, notamment pour association de malfaiteurs, fraude informatique, usurpation d’identité, passibles chacun de peines allant de 2 à 27 ans de prison.

Arrêté le 31 mai à l’aéroport de Rabat-Salé à la demande de la justice américaine, Sébastien Raoult a été extradé mercredi par le Maroc, malgré les vives protestations de sa famille et de son avocat.

Gabriel Bildstein avait été jugé en France en 2019 pour le piratage de la chaîne Vevo et du tube Despacito sur YouTube. Atteint d’un autisme Asperger, il avait été déclaré pénalement irresponsable. Il est toujours poursuivi dans le cadre de l’enquête sur le piratage de la plateforme de cryptomonnaie Gatehub.