EasyJet signe un accord avec l’ONMT pour renforcer sa présence au Maroc

L’accord quinquennal couvre la période allant de la saison été 2023 à l’hiver 2027-2028. Au terme de ces 10 saisons, la compagnie EasyJet Airlines doublera son offre en sièges vers le Maroc, passant de près de 800.000 actuellement à 1,6 million de sièges début 2028. Sept marchés sont concernés, à savoir le Royaume-Uni, la France, la Suisse, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Portugal, des marchés où la compagnie aérienne dispose de bases aériennes.

Dans le cadre de cet accord, EasyJet Airlines et l’ONMT ont également convenu de développer plusieurs connectivités aériennes sur les destinations que la compagnie dessert déjà, à savoir Marrakech, Agadir, Essaouira et Tanger et de programmer de nouvelles destinations comme Rabat, Fès et Ouarzazate.

Pour Johan Lundgren, PDG d’EasyJet, “easyJet a doublé son activité vers le Maroc vu que sa popularité ne cesse de croître auprès de nos clients. Nous restons attachés à notre coopération continue avec l’Office national marocain du tourisme et sommes impatients de travailler ensemble aujourd’hui et dans les années à venir pour promouvoir la destination Maroc et tout ce qu’elle a à offrir”.

À travers ce partenariat renforcé avec EasyJet Group, l’ONMT continue son offensive commerciale sur les marchés européens afin de positionner le Maroc parmi les destinations les plus attractives.

(avec MAP)