Réforme de l'Education: Gouvernement et syndicats signent pour la nouvelle feuille de route

Un premier pas vers al réforme tant attendue de l’Education nationale. Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a présidé ce samedi 14 janvier à Rabat la cérémonie de signature de l’accord entre le ministère de l’Education et les syndicats du secteur, apprend-on dans un communiqué parvenu à la rédaction de TelQuel.

Pour le compte du gouvernement, le protocole d’accord a été paraphé par Chakib Benmoussa, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports mais également par ses collègues Fouzi Lekjaa, le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances chargé du budget et Ghita Mezzour, la ministre chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration.

Egalement présents lors de la cérémonie, Nadia Fettah, ministre de l’Economie et des Finances et Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences. Côté syndicats, les présidents de l’UMT, de la CDT, de l’UGTM, et de la FDT ont représenté les partenaires sociaux.

La convention signée entre l’Etat et les syndicats lance officiellement le processus de la feuille de route 2022-2026 pour la réforme de l’Education. Cette nouvelle feuille de route sectorielle comprend les trois axes concernés par la réforme: l’enseignant, l’élève et les établissements d’enseignement. L’accord entre le gouvernement et les représentants syndicaux régit les 12 engagements et les trois objectifs majeurs de cette réforme voulue par le roi Mohammed VI et inscrite dans les recommandations du NMD.

Les trois axes concernent l’instauration d’une gouvernance basée sur l’impact et la responsabilité, une charte d’engagement et un financement de la continuité de la réforme. Les engagements quant à eux vont du soutien de l’élève (manuels, accompagnement social, renforcement de capacités..) à l’enseignant ( nouveau statut, amélioration des conditions de travail et de formation) à l’environnement scolaire (amélioration du cadre, activités sportives et parascolaires, accueil…).

« Malgré la conjoncture difficile, le gouvernement a réglé des dossiers de réclamation qui traînaient depuis des années, et a alloué environ 2 milliards de dirhams fin 2022 pour régler les cotisations de promotion au profit de 85 000 salariés du secteur de l’Education » rappelle le communiqué.