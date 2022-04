Aïcha Akalay, Youssef Saadani, Karima Benoualide, Ahmed Joumani: la task force de Chakib Benmoussa

Le ministre de l’Éducation s’est entouré d’une unité de suivi pour faciliter la mise en œuvre de la future réforme. Les membres de ce groupe se définissent comme des facilitateurs.

Aïcha Akalay

L’ex-directrice de publication de TelQuel a rejoint l’équipe de Chakib Benmoussa pour contribuer, à son échelle, au développement du Maroc. Or, il n’y a pas d’avenir possible si on ne s’attaque pas au chantier de l’éducation. “Ce constat a été unanime chez les gens auditionnés par la CSMD”, relève l’ex- journaliste, qui a été en charge de la communication de la commission. Aïcha Akalay n’a donc pas hésité quand Chakib Benmoussa lui a demandé de rejoindre son équipe. Au sein de l’unité de suivi, elle est chargée de développer une stratégie d’engagement, l’un des trois piliers de la feuille de route établie par le ministère de l’Éducation. “On passe d’une logique de contrôle à une dynamique d’émergence portée par les acteurs”, explique-t-elle. Concrètement, cela se matérialise par la construction de formats, à savoir une explication de la philosophie de la…