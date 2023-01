Les Etats-Unis accordent une aide de 3,75 milliards de dollars à l'Ukraine

Nouvelle aide financière à l’Ukraine. Les Etats-Unis ont annoncé, vendredi, une nouvelle aide militaire de plus de 3,75 milliards de dollars à Kiev et aux pays touchés par la guerre en Ukraine. “Cette aide comprend un prélèvement de 2,85 milliards de dollars sur les stocks du département de la Défense à fournir immédiatement à l’Ukraine et un financement militaire de 225 millions de dollars pour renforcer la capacité à long terme et soutenir la modernisation de l’armée ukrainienne”, a indiqué le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, dans un communiqué.

“L’assistance comprend également 682 millions de dollars de financement militaire pour les partenaires et alliés européens afin d’encourager et de combler les dons d’équipement militaire à l’Ukraine”, a ajouté le chef de la diplomatie US. L’aide américaine à l’Ukraine permettra de fournir des véhicules de combat d’infanterie Bradley, des systèmes d’artillerie, des véhicules blindés de transport de troupes et des munitions.

“En collaboration avec le Congrès, nous prévoyons de fournir 907 millions de dollars supplémentaires de financement militaire étranger en vertu de la loi de 2022 sur les crédits supplémentaires pour l’Ukraine”, a affirmé le responsable américain, ajoutant que « les fonds soutiendront l’Ukraine et les pays touchés par la guerre de la Russie en Ukraine”.

Cette nouvelle assistance à Kiev porte l’aide militaire américaine totale à l’Ukraine à un montant sans précédent d’environ 24,9 milliards de dollars depuis l’entrée en fonction de l’administration Biden. Jeudi, le président américain et le chancelier allemand, Olaf Scholz, ont annoncé qu’ils enverraient des véhicules de combat blindés en Ukraine, à la suite d’une annonce similaire mercredi du président français Emmanuel Macron.

Alors que la guerre se poursuit, les alliés occidentaux de l’Ukraine ont finalement accepté d’envoyer de l’artillerie lourde, des roquettes à plus longue portée, des systèmes de défense aérienne avancés et des véhicules de combat blindés, répondant ainsi à une demande formulée dans ce sens à plusieurs reprises par Kiev. Le président russe Vladimir Poutine a indiqué jeudi que les forces russes observeraient un cessez-le-feu unilatéral de 36 heures à compter de vendredi à l’occasion du Noël orthodoxe.