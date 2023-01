L’UE lance deux initiatives pour renforcer sa coopération avec le Maroc

Nous lançons aujourd’hui deux nouvelles initiatives qui vont renforcer notre partenariat avec le Maroc : un dialogue de haut niveau en matière de sécurité (…) et une coopération renforcée entre l’UE et le Maroc dans les institutions multilatérales”, a indiqué le chef de la diplomatie européenne ce jeudi après-midi sur Twitter, à l’issue de ses entretiens avec le chef du gouvernement Aziz Akhannouch et le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita.

2) Une coopération renforcée entre l’UE et le Maroc dans les institutions multilatérales. Nous voulons faire en sorte que des initiatives portées conjointement par des pays du Nord et du Sud permettent de relancer l’action multilatérale sur les défis globaux. pic.twitter.com/61OTgSmL7e — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 5, 2023

“Nous allons lutter ensemble contre les menaces à notre sécurité et contre le terrorisme dans notre voisinage immédiat”, et “nous voulons faire en sorte que des initiatives portées conjointement par des pays du Nord et du Sud permettent de relancer l’action multilatérale sur les défis globaux”, a-t-il précisé.

Le représentant européen effectue une visite de deux jours au Maroc, débutée ce jeudi 5 janvier et qui s’achèvera le 6 janvier par une rencontre avec des professeurs et étudiants de l’Université euro-méditerranéenne de Fès, où il prononcera un discours.

Cette visite intervient en plein scandale de corruption présumée au Parlement européen impliquant le Qatar, qui a éclaté en décembre, et dans lequel le Maroc est également accusé d’être impliqué.

Le Maroc est victime de “harcèlement judiciaire et médiatique” a ainsi défendu Nasser Bourita lors du point presse ce jeudi avec Josep Borrell, qui a pour sa part exprimé son inquiétude face à cette affaire tout en demandant d’attendre les résultats de l’enquête.