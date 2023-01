Arab Opinion Index 2022 : 84% des habitants des pays arabes contre la normalisation avec Israël

Malgré les accords de normalisation entre Israël et plusieurs pays arabes, dont le Maroc, en 2020, 84 % d’Arabes sont opposés à la reconnaissance de l’État hébreu par leur pays d’origine, selon le dernier baromètre d’opinion publié par l’ACRPS. 8 % sont pour une reconnaissance diplomatique formelle, mais la moitié d’entre eux conditionnent cette reconnaissance à la création d’un État palestinien indépendant.

📊#Arab_Opinion_Index 2022: 59% of Arab public opinion considers that Israel and the United States combine as the two countries that most threaten the security of the Arab world, while Iran comes in third place with 7%. 🔗Read more: https://t.co/MlBfWVslhX pic.twitter.com/isRMbEnXkf — Arab Center (@ArabCenter_en) January 3, 2023

Lorsque les sondés ont été questionnés sur les raisons de leur position, ceux opposés aux relations diplomatiques entre leur pays et Israël ont évoqué plusieurs facteurs, tels que le racisme israélien envers les Palestiniens et ses politiques colonialistes et expansionnistes.

Malgré les accords de normalisation conclus il y a deux ans avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan, le pourcentage de ceux qui acceptent la reconnaissance diplomatique d’Israël a augmenté de deux points seulement dans l’indice 2022 (8 %) par rapport aux résultats de l’indice 2020 (6 %).

Deux tiers des Marocains contre la normalisation

Le taux le plus élevé de refus de reconnaître Israël a été enregistré parmi les répondants en Algérie et en Mauritanie, à 99 % chacun, suivis de ceux de la Libye à 96 %, de la Palestine à 95 %, de la Jordanie à 94 %, de l’Irak à 92 % et de la Tunisie à 90 %. Le refus de reconnaître Israël est plus élevé dans la région du Machreq, puis du Maghreb.

Plus des deux tiers des personnes interrogées au Maroc et au Soudan (67 % et 72 % respectivement) ont exprimé leur refus de reconnaître Israël, tandis que le soutien à cette reconnaissance est de 20 % ou moins, avec une partie notable de sondés qui “ne savent pas” ou ne souhaitent pas se prononcer.

Enfin, alors que l’Arabie saoudite et Israël ont montré quelques signes de rapprochement ces derniers mois, 57 % des Saoudiens ne se prononcent pas sur la question, tandis que 38 % rejettent la reconnaissance d’Israël contre 5 % qui la soutiennent.

L’Arab Opinion Index 2022 se base sur les résultats d’entretiens en face à face menés entre juin et décembre 2022 auprès de 33.300 répondants individuels dans 14 pays arabes (Mauritanie, Maroc, Tunisie, Libye, Égypte, Soudan, Algérie, Palestine, Liban, Jordanie, Irak, Arabie Saoudite, Koweït et Qatar) avec une marge d’erreur de plus ou moins 2-3 %.