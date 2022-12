Office des changes : le déficit commercial augmente de 56,9% à fin novembre

Les importations ont progressé de 42,3 % à plus de 676,81 MMDH et les exportations se sont améliorées de 33,1 % à 389,76 MMDH, précise l’Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de novembre, notant que le taux de couverture a perdu 3,9 points à 57,6 %.

La hausse des importations de biens fait suite à l’augmentation des achats de l’ensemble des groupes de produits, relève l’Office, précisant que la facture énergétique a plus que doublé se situant à 141,55 MMDH à fin novembre 2022.

Concernant les importations des demi-produits, celles-ci augmentent de 49,1 %, suite à la forte croissance des achats de l’ammoniac (19,29 MMDH contre 6,30 MMDH).

Les importations des produits alimentaires, de leur côté, affichent un accroissement de 48,8 %, résultat de l’accroissement des approvisionnements en blé qui ont presque doublé sous l’effet prix en hausse de 44,5 %. En parallèle, les quantités importées augmentent de 35,6 %.

S’agissant des importations des produits bruts, celles-ci s’accroissent de 54,1 %. Cette évolution fait suite à la hausse des achats des soufres bruts et non raffinés.

S’agissant des exportations de biens, leur accroissement concerne la majorité des secteurs, à savoir les phosphates et dérivés, l’Automobile, l’Agriculture et agroalimentaire, le Textile et cuir.

(avec MAP)