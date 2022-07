Échanges commerciaux : trois points à retenir du rapport de l’Office des changes

Le rapport de l’Office des changes, rendu public mardi 19 juillet, indique que le déficit commercial du Maroc s’est établi à 198,6 milliards de dirhams (MMDH) en 2021 contre 159,8 MMDH en 2020.

“Le solde commercial se dégrade de 38,8 MMDH, après l’amélioration de 46,7 MMDH enregistrée en 2020. Le déficit commercial s’établit à 198,6 MMDH en 2021, contre 159,8 MMDH une année auparavant”, indique le rapport annuel sur le commerce extérieur du Maroc au titre de l’exercice 2021.

Après le repli en 2020 des transactions commerciales du Maroc avec le reste du monde, celles-ci repartent à la hausse pour atteindre 856,3 MMDH en 2021 contre 686 MMDH en 2020 et 775,4 MMDH en 2019, dépassant ainsi leur niveau d’avant la crise du Covid-19. Ces transactions commerciales ont augmenté de 24,8 % par rapport à 2020 et de 10,4 % par rapport à 2019, précise l’office, notant que cette croissance est portée conjointement par les importations et les exportations.

S’agissant des importations, elles ont progressé de 24,7 % en 2021 comparativement à 2020 pour s’établir à 527,4 MMDH. Les exportations, quant à elles, ont augmenté de 25 %.

Le rapport fait aussi ressortir que le taux de pénétration des importations, mesuré par le rapport entre les importations et la demande interne (PIB + importations – exportations), s’est établi à 37,9 % en 2021, réalisant un gain de 3,6 points.

L’effort d’exportation, mesuré par le rapport entre les exportations et le PIB, a augmenté de 3,1 points, passant de 24,5 % en 2020 à 27,6 % en 2021. Le taux de dépendance qui représente la moyenne des importations et des exportations, rapportée au PIB, a enregistré une hausse de 3,9 points à 35,9 %.

Les échanges Maroc-Afrique en hausse de 29,8 %

Selon le même rapport, les échanges commerciaux du Maroc avec l’Afrique ont augmenté de 29,8 % en 2021, soit de 10,6 milliards de dirhams (MMDH), après deux années de baisse.

L’Égypte demeure, pour la troisième année consécutive, le principal partenaire africain du royaume, suivie de l’Algérie, de la Tunisie et de la Côte d’Ivoire, précise l’office dans son rapport annuel sur le commerce extérieur du Maroc en 2021. Ces quatre pays représentent près de la moitié des échanges (47,9 %), note la même source.

La balance commerciale avec l’Afrique marque un excédent commercial de 6,3 MMDH, en baisse de 16 % par rapport à 2020.

63,4 % des échanges commerciaux avec l’Europe

Près de 63,4 % des échanges commerciaux du Maroc en 2021 ont été effectués avec l’Europe. Une proportion de 83,6 % de ces échanges a été réalisée avec les pays de l’Union européenne (UE), précise l’Office. Ces échanges avec l’Europe se sont élevés à 543,1 milliards de dirhams l’année écoulée, en augmentation de 20 % par rapport à 2020, fait savoir la même source.

Par pays, les échanges se sont effectués principalement avec l’Espagne (28,3 %), la France (22,6 %), l’Italie (7,5 %), la Turquie (6,9 %) et l’Allemagne (6 %). Les transactions avec ces pays ont progressé respectivement de 20,2 %, 13,4 %, 21,5 %, 30,6 % et 6 %. Par ailleurs, le rapport indique que les échanges du Maroc avec l’Asie ont affiché une hausse de 37,4 % en 2021, leur part dans le total des échanges se situant à 18,8 %.

Les échanges avec les pays d’Asie et d’Océanie en hausse

La Chine s’est positionnée en tête des partenaires asiatiques du royaume avec une part de 40,3 %. Les échanges commerciaux ont ainsi poursuivi leur progression, et ce, pour la dixième année consécutive. Avec une valeur de 65 MMDH en 2021, ils ont affiché une croissance de 20,4 % par rapport à 2020.

De même, les échanges avec l’Inde, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont marqué des augmentations respectives de 46,5 %, 81,1 % et 81,5 %.

Parallèlement, les échanges avec l’Amérique se sont inscrits en hausse de 27 %, principalement avec le Brésil (+7,7 MMDH), troisième pays client du Maroc depuis 2020, les États-Unis (+7,6 MMDH), l’Argentine (+2,2 MMDH) et le Mexique (+1,6 MMDH).

Quant aux échanges avec l’Océanie, ils sont restés limités pour représenter 0,4 % des échanges globaux. Ils ont enregistré une augmentation de 2,4 MMDH, sous l’effet notamment de la progression des échanges avec l’Australie.

