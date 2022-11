Le déficit commercial augmente de 53,3% à fin septembre 2022

Selon l’Office des changes, les importations ont progressé de 43,8 % à près de 552,38 milliards et les exportations se sont améliorées de 37,4 % à 317,89 MMDH, précise l’Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de septembre, ajoutant que le taux de couverture a perdu 2,6 points à 57,6 %.

Dans le détail, la hausse des importations de biens fait suite à l’augmentation des achats des produits énergétiques (+62,82 MMDH), des demi-produits (+43 MMDH), des produits alimentaires (+23,1 MMDH), des biens d’équipement (+17,65 MMDH), des produits bruts (+13,66 MMDH) et des produits finis de consommation (+7,8 MMDH), fait savoir la même source.

S’agissant des exportations de biens, leur accroissement concerne notamment les phosphates et dérivés (+36,68 MMDH), l’automobile (+20,1 MMDH), l’agriculture et agroalimentaire (+10,55 MMDH), le textile et cuir (+7 MMDH), l’aéronautique (+5,6 MMDH), l’électronique et électricité (+3,38 MMDH).

(avec MAP)