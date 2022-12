Utilisations pacifiques de l’énergie atomique : accord-cadre de coopération entre le Maroc et l’Arabie Saoudite

Les deux pays avaient signé, en mai dernier dans la capitale saoudienne, un protocole d’accord dans le domaine des énergies renouvelables et un accord-cadre de coopération dans celui des utilisations pacifiques de l’énergie atomique.

L’accord-cadre prévoit une coopération dans plusieurs domaines, notamment la recherche fondamentale et appliquée en la matière, ainsi que les sujets liés aux réacteurs nucléaires, y compris la conception, la construction, l’exploitation du cycle du combustible nucléaire et la gestion des déchets radioactifs.

L’accord prévoit également une coopération concernant les technologies innovantes pour les nouvelles générations de réacteurs nucléaires, l’ingénierie et la commercialisation à l’échelle mondiale, les programmes de qualification des ressources humaines liées à l’énergie atomique, l’échange d’expériences entre les deux parties et la mise à profit des expériences accumulées pour créer des entités d’investissement pour gérer les installations d’énergie nucléaire, ou des organisations communes dans les deux pays.

“La signature du mémorandum et de l’accord-cadre intervient en application des directives des dirigeants des deux pays, qui visent à développer des relations étroites dans tous les domaines, notamment celui de l’énergie, d’une manière qui soutient les efforts de développement et la prospérité économique, et contribue à renforcer la sécurité énergétique et à soutenir la croissance économique”, a déclaré le ministre saoudien de l’Énergie.

À noter que la coopération entre les deux pays dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie atomique et des énergies renouvelables vise à répondre à leur besoin de développer de nouvelles ressources énergétiques, et affirme leur souci quant à l’importance de la sécurité des approvisionnements énergétiques, d’autant qu’elle soutient leurs efforts pour développer les utilisations civiles et pacifiques de l’énergie atomique dans le respect de la sécurité, de la sûreté et de la préservation de l’environnement.

D’autre part, le Conseil des ministres saoudien a décidé d’autoriser le superviseur général du Centre national des documents et des archives à discuter avec la partie marocaine d’un projet de protocole de coopération entre le Centre et les Archives du Maroc dans le domaine des documents et de l’archivage.

(avec MAP)