Commission mixte maroco-saoudienne : extrémisme, développement durable et crises régionales au menu

La tenue de cette session vise à faire une évaluation globale de cette coopération, outre la présentation de nouveaux programmes d’action dans les domaines d’intérêt commun. Ainsi, lors de cette commission, l’Arabie saoudite a réaffirmé sa position de soutien à la marocanité du Sahara. Le procès-verbal issue de la commission indique que l’Arabie saoudite soutient également les efforts entrepris par le Maroc pour trouver une solution politique réaliste basée sur le compromis. « La partie saoudienne réitère son soutien ferme et continu à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc frère », indique ce procès-verbal.

La commission a également appelé à davantage d’efforts pour soutenir la stabilité, promouvoir le développement durable et lutter contre l’extrémisme, le terrorisme et les mouvements séparatistes dans la région du Sahel, réitérant sa condamnation de l’extrémisme et du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, quels qu’en soient les justifications et les motifs, soulignant une nouvelle fois que ce fléau dangereux ne devait pas être lié à une civilisation, à une ethnie ou à une religion.

Cette commission a également été l’occasion pour l’Arabie saoudite de réitérer son soutien aux initiatives du Maroc en matière de lutte contre les changements climatiques, qui « visent à faire face aux répercussions destructrices de ces changements aux niveaux régional et mondial« .

De son côté, la partie marocaine a salué l’accueil par l’Arabie saoudite, du 23 au 25 octobre 2021, de l’édition inaugurale du « Green Saudi Initiative Forum » et du « Middle East Green Initiative Summit » qui traceront la vision du Royaume d’Arabie saoudite et de la région en matière de protection de la terre et de la nature.

La commission a aussi exprimé son espoir que les crises dont souffrent les pays arabes, tels que la Syrie, le Yémen et la Libye, soient résolues par une solution politique qui préserve leur unité territoriale et nationale, garantit leur sécurité et leur stabilité et répond aux aspirations de leurs peuples au développement et à la liberté, conformément aux résolutions des Nations Unies. Le Maroc a, en outre, salué les initiatives du Royaume d’Arabie saoudite visant à instaurer la paix dans la République du Yémen.

Enfin, cette occasion a permis aux deux parties de se féliciter de la réussite des relations bilatérales qu’elles entretiennent, dans divers secteurs tels que le commerce, l’industrie, la finance, l’énergie, l’environnement et le tourisme, conclut le PV issu de la commission.

(Avec MAP)