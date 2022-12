L’expert de l’ONU sur l’extrême pauvreté et les droits humains reporte sa visite au Maroc faute d’accord

Tel qu’annoncé le 29 novembre, l’expert belge Olivier De Schutter devait visiter le Maroc du 6 au 19 décembre pour examiner les efforts du gouvernement pour éradiquer la pauvreté, indique l’ONU dans un communiqué publié ce 8 décembre.

Les rapporteurs spéciaux sont des experts indépendants en matière de droits humains. Selon les termes de références de leurs visites de pays, les gouvernements qui invitent des rapporteurs spéciaux doivent garantir et faciliter leur liberté de s’entretenir avec les interlocuteurs de leur choix, ainsi que de décider des lieux de leurs déplacements, poursuit la même source.

Le rapporteur spécial demeure en contact avec les autorités marocaines et a réaffirmé sa volonté de coopération pour trouver un arrangement acceptable par les deux parties pour effectuer une visite à une date ultérieure, souligne l’ONU.

“De Schutter aimerait exprimer sa gratitude à tous ceux impliqués dans la préparation de la visite et des réunions, ainsi que les représentants des organisations de la société civile marocaine”, conclut le communiqué.

Olivier De Schutter (Belgique) est le rapporteur spécial sur les droits de l’Homme et l’extrême pauvreté depuis mai 2020. Il a été nommé par le Conseil des droits de l’Homme des Nations unies et fait partie des procédures spéciales, le nom générique donné aux enquêtes indépendantes du Conseil et des mécanismes de suivi qui portent soit sur des situations nationales spécifiques, soit sur des questions thématiques dans toutes les régions du monde.

Les experts des procédures spéciales travaillent sur une base volontaire ; ils ne font pas partie du personnel de l’ONU et ne reçoivent pas de salaire pour leur travail. Ils sont indépendants de tout gouvernement ou organisation et servent à titre individuel.