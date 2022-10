ONU : Hilale dément les accusations de l’Algérie et du Polisario au sujet des détenus de Gdim Izik

Répondant à une question sur des allégations relatives aux détenus de Gdim Izik, lors de sa conférence de presse suite à l’adoption, par le Conseil de sécurité, de la résolution 2654 sur le Sahara marocain, Omar Hilale a estimé que “tous ceux qui sont payés par l’Algérie et abrités dans les hôtels algérois fomentent des campagnes de désinformation au sujet de ces prisonniers”.

“Ces détenus ont commis des actes barbares à l’égard des forces de l’ordre marocaines. Il y a eu 11 morts et 158 blessés dont certains traînent encore des incapacités à vie”, a-t-il ajouté. Selon le diplomate, “ces prisonniers ont eu droit à un procès équitable, transparent et clair”, en présence d’observateurs internationaux et locaux ainsi que de leurs avocats.

“Ils bénéficient des soins de santé, de télévision, de téléphone fixe et du droit d’étudier et de recevoir des visites familiales”, a-t-il lancé, ajoutant qu’ils ne font pas de grève de la faim et que ces informations sont véhiculées à l’extérieur afin de faire pression sur le Maroc.

Une affaire à ne pas politiser

L’ambassadeur a par ailleurs demandé que “la propagande de ces séparatistes n’occulte pas l’essentiel au sujet de leurs crimes et des victimes qui ont perdu la vie. Ces dernières ont été égorgées et leurs corps déshumanisés”, a-t-il souligné, indiquant que les familles des victimes “ne veulent pas la politisation de cette question. Elles veulent que la justice qui a été faite soit respectée”.

En réponse à une autre question sur le challenge lancé par l’Algérie au Maroc au sujet de la véracité du recrutement des enfants-soldats dans les camps de Tindouf, Hilale a répondu que “le Maroc ne se dérobe jamais du challenge de l’Algérie”, expliquant que la réponse à ce défi comprenait trois niveaux : “Premièrement, l’Algérie, pays hôte des camps de Tindouf et unique soutien du Polisario, n’a pas remis en question l’authenticité de ces photos qui prouvent sans ambages l’embrigadement de ces enfants sur son propre territoire.”

Dans ce cadre, l’ambassadeur a rappelé le cas de Sultana Khaya qui se prenait en photo en treillis militaire et en Kalashnikov. “L’Algérie a tenté en vain de remettre en cause l’authenticité de cette photo, cependant, le Rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l’homme a vérifié et prouvé l’authenticité de cette photo et décidé en conséquence de retirer le nom de cette séparatiste de la liste des personnes à défendre.”

Le diplomate marocain a ensuite indiqué que “si l’Algérie et le Polisario persistent à nier le recrutement d’enfants dans ces camps, ils n’ont qu’à inviter Virginia Gamba, la représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU pour les enfants et les conflits armés, à visiter les camps, à condition qu’elle parle à ces enfants et à leurs parents en tête-à-tête et sans la présence” du front.

Il a enfin demandé au régime algérien de “préciser à la Communauté internationale combien il y a d’enfants et d’écoles dans les camps, soulignant que cette opération est impossible en l’absence d’un véritable enregistrement et recensement par le Haut commissariat aux réfugiés. Ce que l’Algérie persiste à refuser depuis près d’un demi-siècle”.

Pour Hilale, le Maroc, preuves à l’appui, ne cessera jamais de dénoncer le recrutement et l’embrigadement militaire de ces enfants dans les camps de Tindouf.

(avec MAP)