Culture : signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et l’Arabie saoudite

Le protocole d’accord a été signé par le prince Badr bin Abdullah bin Farhan, et le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, en marge de la 23e session de la Conférence des ministres chargés des affaires culturelles dans le monde arabe.

Le mémorandum vise à renforcer la coopération entre les deux parties dans les domaines culturels, notamment ceux liés au patrimoine, à l’architecture et au design, aux musées, aux arts visuels, au théâtre et aux arts de la scène, à la littérature et à l’édition, à la mode, aux arts culinaires, au cinéma et à la musique.

Il couvre également l’échange de participation à des festivals et événements culturels entre les deux pays, la facilitation de toutes les procédures nécessaires à cet effet, et l’échange d’expériences en ce qui concerne la mise en œuvre des accords de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Les deux parties ont également convenu de travailler à la mise en œuvre des domaines de coopération mentionnés dans ce mémorandum à travers l’échange de délégations officielles et d’experts de spécialistes dans plusieurs domaines culturels, la mise en place de programmes de formation, de sessions de travail, de renforcement des capacités et la tenue de séminaires pour les spécialistes, les intellectuels et des artistes des deux pays.

(avec MAP)