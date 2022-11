Attentat d’Istanbul : deux touristes marocaines parmi les blessés

Dimanche 13 novembre, l’attentat survenu dans l’artère commerçante d’Istiklal, au cœur d’Istanbul, a fait au moins quatre morts et 38 blessées, a indiqué le gouverneur de la ville, Ali Yerlikaya.

“Selon les premières informations, 4 personnes ont trouvé la mort et 38 ont été blessées dans l’explosion qui a eu lieu dans la rue Istiklal”, avait-il annoncé sur les réseaux sociaux.

Aussitôt informés de la présence de deux touristes marocaines parmi les blessés, les services consulaires se sont rendus au chevet des deux ressortissantes marocaines, indique un communiqué de la représentation consulaire, précisant que la première, qui souffre de fractures au niveau des pieds, est opérée dans un hôpital local, alors que la blessure de la deuxième n’exige pas son hospitalisation.

Cellule de crise

Le consulat assure suivre en continu la situation des Marocains présents à Istanbul pour prendre les mesures qui s’imposent. Suite à l’explosion, le consulat affirme avoir mobilisé l’ensemble de son personnel et pris contact avec les autorités turques compétentes, en vue d’assurer le suivi de la situation et l’accompagnement des Marocains à Istanbul.

Une cellule de crise a été mise en place et est joignable aux numéros +905352067735 (téléphone et whatsapp) depuis la Turquie et sur 0537676350, 0537676353 et 0537676251 depuis le Maroc, précise la même source.

Le consulat appelle également les ressortissants marocains à Istanbul à faire preuve de la plus grande vigilance et à se conformer aux instructions des autorités turques.

Le dernier bilan des autorités turques compte au moins six morts et des dizaines de blessés.

à lire aussi Turquie : au moins quatre morts et 38 blessés dans une explosion à Istanbul

Selon des médias locaux, la police turque indique que la poseuse de la bombe provoquant l’explosion est une jeune femme de nationalité syrienne qui a reconnu avoir agi “sur ordre du Parti des travailleurs du Kurdistan” (PKK) et avoir reçu des directives dans ce sens à Kobané, dans le nord-est de la Syrie.

La jeune femme a été interpellée avec plusieurs autres suspects dans un appartement à Kucukcekmece, dans la banlieue d’Istanbul. Le ministre turc de l’Intérieur, Süleyman Soylu, a par la suite indiqué que la suspecte s’apprêtait à “fuir en Grèce”.

Soylu, qui s’est de nouveau rendu sur les lieux lundi, a annoncé que 46 personnes avaient été arrêtées, au lendemain de cet attentat. “Les opérations continuent” pour arrêter d’autres suspects, a indiqué le ministre. “Ils ont voulu nous adresser un message, nous l’avons reçu et nous allons y répondre de la façon la plus ferme qui soit”, a-t-il martelé.

(avec MAP et AFP)